|
●
Секреты шаманов
Исследователи выяснили, почему необразованный знахарь иной раз может
излечить безнадежно больного человека
Похищенные души
Само слово «шаман» звучит завораживающе. И сам он представляется
таинственным факиром, в развевающемся в ритуальном танце маниаке -
особом плаще из шкур животных. Впадая в состояние транса, он
разговаривает с духами. Бьет в барабаны, колотит в бубен, шепчет
заклинания. И часто каким-то неведомым образом изгоняет из больных людей
хворь. Недаром к этим лекарям-самоучкам обращались за помощью и в
допотопные времена, приходят и сегодня - в просвещенный век. Конечно,
для поддержания имиджа колдуны объясняют любознательным исследователям
свое умение исцелять тем, что способны восходить на небеса и выступать
посредниками перед богами или же нисходить в преисподнюю, в земли
мертвых, где обретаются потерянные души. По их словам, похищение или
потеря душ живущих людей и является причиной многих болезней. Поэтому
они умеют договариваться с потусторонними силами, чтобы души больных
вернуть и тем самым возвратить им здоровье. Но это сказки. Ученые из
США, Германии, Великобритании, проведя в последние годы многочисленные
наблюдения за работой шаманов в разных странах, сделали несколько
серьезных открытий, полезных для современной медицины. О них нам
рассказал доктор медицинских наук Германии, кандидат медицинских наук
России Лев Качугин.
- Лев Анатольевич, чем шаманы удивили ученых?
- Только сегодня специалисты на многих опытах убедились в том, о чем
знали шаманы еще тысячи лет назад: мысли и чувства человека влияют на
его тело. Самые простые примеры: яркое представление кислого лимона во
рту наполняет рот слюной, от неприятного воспоминания вдруг начинаются
головные боли, а от приятного - наш рот растягивается в улыбке. Более
того, исследователи не раз убеждались, что одни только мысли - как будто
бы неосязаемые, эфемерные - могут создавать гармоничную и счастливую
жизнь или превращать ее в вечную борьбу без радостей и побед.
- Значит, выражение «мысль материальна» - не расхожая фраза?
- Нет, точно установлено, что мысль как материя реагирует на сознание.
Медицинские и физические эксперименты конца ХХ века помогли разобраться
в механизме странных воздействий, применяемых шаманами. Так, было не раз
установлено, что шаман может излечить человека, над которым ранее долго
и безуспешно работали лучшие врачи. Известны даже случаи излечения
запущенных форм рака. И уже в начале ХХI века эти наблюдения привели к
созданию новых пси-технологий для улучшения самочувствия, здоровья. В
них применяются отдельные техники шаманов, очищенные от зрелищных
ритуалов, сочетаемые с приемами психологии.
- В чем оказался секрет этих техник? Гипноз?
- Нет, так считали раньше. Сегодня выяснилось, что за их ритуалами
скрыта эффективная работа с подсознанием. А оно, по утверждению многих
специалистов, при обработке информации более чем в миллион раз сильнее
сознания и практически полностью управляет человеком.
На подсознание шаманы воздействуют, используя известный эффект плацебо.
Тело - это коробка
- Я много лет занимаюсь изучением новых медикаментов и возможностей
человеческого организма, - продолжает доктор Качугин. - Именно поэтому
меня заинтересовали спонтанные случаи выздоровления людей, лечившихся у
шаманов. Почему у них получается все так четко и быстро? В Бразилии я
был шокирован работой известного целителя. Он подходит к человеку,
кладет на его голову руку - человеку лучше. Если ему лучше не
становится, тогда шаман берет ножницы, обматывает ватой и загоняет эти
ножницы больному в нос. Человек в шоке. Но после этого он начинает
быстро излечиваться.
Или на Гаити для последователей Вуду человек - это всего лишь коробка,
носитель духа. И с этой коробкой можно делать все что угодно. Я видел,
как к шаманке мама принесла своего грудного ребенка, у которого были
сильные головные боли. Шаманка берет якобы магическое растение, делает
из него настойку (экстракт из растений, на мой взгляд, абсолютно
неэффективный), смазывает ею голову ребенка и начинает разминать
крохотную головку так, что у него чуть мозги не вылезают. Ребенок орет.
Потом ему забинтовывают голову. И буквально через минуту боли у ребенка
исчезают.
Когда ученые исследовали подобные случаи, они поняли, в чем фишка! Эти
странные ритуалы действуют по принципу плацебо, когда излечение от
болезни происходит от веры в то, что некое вещество-«пустышка» или
медицинская процедура могут быть эффективны, хотя лекарство может быть
не чем иным, как сахаром или мелом, а процедура не иметь никакой
медицинской ценности. И в своей работе по разработке новых препаратов я
не раз сталкивался со случаями, когда больной после получения плацебо
вдруг начинает лучше себя чувствовать.
- Получается, что человек может сам изменять состояние своего организма?
- Несомненно. Однако не всем удается программировать свой мозг на
выздоровление самим. Поэтому до сих пор и популярны шаманы и
экстрасенсы, к которым идут больные люди, и те с помощью зрелищных
ритуалов помогают человеку поверить в благополучный исход.
- Что колдун использует в качестве «пустышки»?
- Например, он берет у человека какую-то пустяковую вещь - ленточку или
пуговицу, и считается, что они символизируют болезнь. Он шепчет над
вещью заклинания и сжигает или закапывает - так он «уничтожает» недуг.
Кроме этого, они применяют разные психоактивные вещества. В Перу,
например, применяют таблетки, сделанные из галлюциногенных кактусов. В
Бразилии - психоактивные грибы. С помощью них вводят себя и пациентов в
состояние транса. Для этого же шаманы ритмичными ударами в бубен
действуют на психику больного, также воздействуя на подкорку. Начинается
расслабление, возникает спокойное, чистое, радостное состояние, которое
у религиозных людей называется чувством блаженства. Оно и есть ключ,
который открывает все лечебные процессы. И действительно, начинается
излечение.
То же происходит и у специалистов. Согласно статистическим данным одна
треть всех случаев выздоровления пациентов, проходивших медицинское
лечение, включая операционное вмешательство, получена благодаря эффекту
плацебо, а не благодаря непосредственно медицинскому вмешательству.
Таким образом, восприятие и вера могут спровоцировать исцеление, которое
естественным образом осуществляется нашим телом. Вообще мы все наделены
врожденной способностью к исцелению, которая до сих пор присутствует в
нас с момента эволюции нашего вида.
МНЕНИЕ БИОЛОГА
Доктор биологии развития клеток из Университета Вирджинии, автор книги
«Биология веры» Брюс Липтон:
- Учение древних целителей, которое сегодня практикуют шаманы разных
стран, возможно, может скоро стать основой новой биологии. Разница между
традиционной и новой наукой большая. Первая утверждает, что наше тело
всего лишь машина, которая управляется встроенным компьютером, а мы
всего лишь пассажиры, которых эта машина везет. И если автомобиль не
заводится, то, значит, сломались какие-то его части. И тогда тело-машину
необходимо отправить в ремонт, где заменят запчасти, снабдят лекарствами
и вернут тело-машину починенной. А новая биология говорит о том, что у
вас есть механизм, автомобиль - ваше тело, однако вы не пассажир на
заднем сиденье, а водитель этой машины, и именно ваши руки лежат на
руле, и вы управляете всем. Поэтому, когда что-то выходит из строя в
нашем теле, в этом виноваты мы сами - не умеем правильно водить.
Научишься управлять телом - будешь здоров. Новая биология подчеркивает и
силу наших мыслей. Даже если кто-то оказывается прикованным к постели
смертельной болезнью, то, просто изменив свои убеждения, он может
вызвать спонтанное исцеление. Так и было задолго до появления первых
медицинских университетов, и люди лечили себя сами. Все, что нам нужно,
это вернуться назад и признать, что те методы были действительно научно
обоснованными.
КСТАТИ
Древнюю систему Хуна используют психологи
У шаманов Гавайских островов есть очень интересная религия, которую они
тысячи лет передают из поколения в поколение. Ее называют Хуна, что в
переводе означает «тайна». Она содержит лечебные техники, житейскую
философию, способы, как реагировать на стресс, как общаться с людьми,
как правильно думать. Сегодня принципы Хуны используют специалисты
позитивной психологии во многих странах. Вот главные ее правила.
1. Надо обращаться с мыслями так же, как с вещами, потому что мысль
материальна.
2. Власть человека растет, когда он помогает другим. Использование
власти для подавления вызовет напряжение, которое ослабит вашу власть.
То же относится и к болезни. Если ты стиснув зубы борешься с болезнью,
пытаешься ее подавить, то болезнь начинает сопротивляться.
3. Мир такой, каким его считаешь. Считаешь его дерьмом - он дерьмо. Если
ты этого желаешь, то автоматически это возможно.
4. Границ не существует. Все границы в нашем сознании, в мыслях.
5. Очень важно правильно выбирать цель. Она должна быть неразмазанная.
6. Момент твоей власти над этим миром, над собой, над своей судьбой
всегда здесь и сейчас. Все остальное - иллюзия!
Воспоминания и беспокойство о будущих неудачах блокируют твою власть. И
исполнение желаний начинается прямо здесь и сейчас. Хочешь - значит, уже
начал.
7. Чем больше ты в гармонии с тем, что ты имеешь, тем легче это изменить
и улучшить. Хочешь здоровья - люби здоровье. Хочешь богатства - люби
богатство. Хочешь красоты - люби красоту. Если желаешь кому-то плохого,
то нарушаешь закон Хуны, и ничего в жизни не получается.
8. Вся сила находится в тебе. Никто не поможет. Только ты.
9. Если у тебя есть мечта, то у тебя есть силы ее реализовать.
10. Если хочешь получить радостные и дружелюбные результаты, то
используй радостные и дружелюбные методы.