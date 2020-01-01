

● Секреты шаманов



Исследователи выяснили, почему необразованный знахарь иной раз может излечить безнадежно больного человека



Похищенные души

Само слово «шаман» звучит завораживающе. И сам он представляется таинственным факиром, в развевающемся в ритуальном танце маниаке - особом плаще из шкур животных. Впадая в состояние транса, он разговаривает с духами. Бьет в барабаны, колотит в бубен, шепчет заклинания. И часто каким-то неведомым образом изгоняет из больных людей хворь. Недаром к этим лекарям-самоучкам обращались за помощью и в допотопные времена, приходят и сегодня - в просвещенный век. Конечно, для поддержания имиджа колдуны объясняют любознательным исследователям свое умение исцелять тем, что способны восходить на небеса и выступать посредниками перед богами или же нисходить в преисподнюю, в земли мертвых, где обретаются потерянные души. По их словам, похищение или потеря душ живущих людей и является причиной многих болезней. Поэтому они умеют договариваться с потусторонними силами, чтобы души больных вернуть и тем самым возвратить им здоровье. Но это сказки. Ученые из США, Германии, Великобритании, проведя в последние годы многочисленные наблюдения за работой шаманов в разных странах, сделали несколько серьезных открытий, полезных для современной медицины. О них нам рассказал доктор медицинских наук Германии, кандидат медицинских наук России Лев Качугин.



- Лев Анатольевич, чем шаманы удивили ученых?



- Только сегодня специалисты на многих опытах убедились в том, о чем знали шаманы еще тысячи лет назад: мысли и чувства человека влияют на его тело. Самые простые примеры: яркое представление кислого лимона во рту наполняет рот слюной, от неприятного воспоминания вдруг начинаются головные боли, а от приятного - наш рот растягивается в улыбке. Более того, исследователи не раз убеждались, что одни только мысли - как будто бы неосязаемые, эфемерные - могут создавать гармоничную и счастливую жизнь или превращать ее в вечную борьбу без радостей и побед.



- Значит, выражение «мысль материальна» - не расхожая фраза?



- Нет, точно установлено, что мысль как материя реагирует на сознание. Медицинские и физические эксперименты конца ХХ века помогли разобраться в механизме странных воздействий, применяемых шаманами. Так, было не раз установлено, что шаман может излечить человека, над которым ранее долго и безуспешно работали лучшие врачи. Известны даже случаи излечения запущенных форм рака. И уже в начале ХХI века эти наблюдения привели к созданию новых пси-технологий для улучшения самочувствия, здоровья. В них применяются отдельные техники шаманов, очищенные от зрелищных ритуалов, сочетаемые с приемами психологии.



- В чем оказался секрет этих техник? Гипноз?



- Нет, так считали раньше. Сегодня выяснилось, что за их ритуалами скрыта эффективная работа с подсознанием. А оно, по утверждению многих специалистов, при обработке информации более чем в миллион раз сильнее сознания и практически полностью управляет человеком.



На подсознание шаманы воздействуют, используя известный эффект плацебо.



Тело - это коробка

- Я много лет занимаюсь изучением новых медикаментов и возможностей человеческого организма, - продолжает доктор Качугин. - Именно поэтому меня заинтересовали спонтанные случаи выздоровления людей, лечившихся у шаманов. Почему у них получается все так четко и быстро? В Бразилии я был шокирован работой известного целителя. Он подходит к человеку, кладет на его голову руку - человеку лучше. Если ему лучше не становится, тогда шаман берет ножницы, обматывает ватой и загоняет эти ножницы больному в нос. Человек в шоке. Но после этого он начинает быстро излечиваться.



Или на Гаити для последователей Вуду человек - это всего лишь коробка, носитель духа. И с этой коробкой можно делать все что угодно. Я видел, как к шаманке мама принесла своего грудного ребенка, у которого были сильные головные боли. Шаманка берет якобы магическое растение, делает из него настойку (экстракт из растений, на мой взгляд, абсолютно неэффективный), смазывает ею голову ребенка и начинает разминать крохотную головку так, что у него чуть мозги не вылезают. Ребенок орет. Потом ему забинтовывают голову. И буквально через минуту боли у ребенка исчезают.



Когда ученые исследовали подобные случаи, они поняли, в чем фишка! Эти странные ритуалы действуют по принципу плацебо, когда излечение от болезни происходит от веры в то, что некое вещество-«пустышка» или медицинская процедура могут быть эффективны, хотя лекарство может быть не чем иным, как сахаром или мелом, а процедура не иметь никакой медицинской ценности. И в своей работе по разработке новых препаратов я не раз сталкивался со случаями, когда больной после получения плацебо вдруг начинает лучше себя чувствовать.



- Получается, что человек может сам изменять состояние своего организма?



- Несомненно. Однако не всем удается программировать свой мозг на выздоровление самим. Поэтому до сих пор и популярны шаманы и экстрасенсы, к которым идут больные люди, и те с помощью зрелищных ритуалов помогают человеку поверить в благополучный исход.



- Что колдун использует в качестве «пустышки»?



- Например, он берет у человека какую-то пустяковую вещь - ленточку или пуговицу, и считается, что они символизируют болезнь. Он шепчет над вещью заклинания и сжигает или закапывает - так он «уничтожает» недуг. Кроме этого, они применяют разные психоактивные вещества. В Перу, например, применяют таблетки, сделанные из галлюциногенных кактусов. В Бразилии - психоактивные грибы. С помощью них вводят себя и пациентов в состояние транса. Для этого же шаманы ритмичными ударами в бубен действуют на психику больного, также воздействуя на подкорку. Начинается расслабление, возникает спокойное, чистое, радостное состояние, которое у религиозных людей называется чувством блаженства. Оно и есть ключ, который открывает все лечебные процессы. И действительно, начинается излечение.



То же происходит и у специалистов. Согласно статистическим данным одна треть всех случаев выздоровления пациентов, проходивших медицинское лечение, включая операционное вмешательство, получена благодаря эффекту плацебо, а не благодаря непосредственно медицинскому вмешательству.



Таким образом, восприятие и вера могут спровоцировать исцеление, которое естественным образом осуществляется нашим телом. Вообще мы все наделены врожденной способностью к исцелению, которая до сих пор присутствует в нас с момента эволюции нашего вида.



МНЕНИЕ БИОЛОГА



Доктор биологии развития клеток из Университета Вирджинии, автор книги «Биология веры» Брюс Липтон:



- Учение древних целителей, которое сегодня практикуют шаманы разных стран, возможно, может скоро стать основой новой биологии. Разница между традиционной и новой наукой большая. Первая утверждает, что наше тело всего лишь машина, которая управляется встроенным компьютером, а мы всего лишь пассажиры, которых эта машина везет. И если автомобиль не заводится, то, значит, сломались какие-то его части. И тогда тело-машину необходимо отправить в ремонт, где заменят запчасти, снабдят лекарствами и вернут тело-машину починенной. А новая биология говорит о том, что у вас есть механизм, автомобиль - ваше тело, однако вы не пассажир на заднем сиденье, а водитель этой машины, и именно ваши руки лежат на руле, и вы управляете всем. Поэтому, когда что-то выходит из строя в нашем теле, в этом виноваты мы сами - не умеем правильно водить. Научишься управлять телом - будешь здоров. Новая биология подчеркивает и силу наших мыслей. Даже если кто-то оказывается прикованным к постели смертельной болезнью, то, просто изменив свои убеждения, он может вызвать спонтанное исцеление. Так и было задолго до появления первых медицинских университетов, и люди лечили себя сами. Все, что нам нужно, это вернуться назад и признать, что те методы были действительно научно обоснованными.



КСТАТИ



Древнюю систему Хуна используют психологи

У шаманов Гавайских островов есть очень интересная религия, которую они тысячи лет передают из поколения в поколение. Ее называют Хуна, что в переводе означает «тайна». Она содержит лечебные техники, житейскую философию, способы, как реагировать на стресс, как общаться с людьми, как правильно думать. Сегодня принципы Хуны используют специалисты позитивной психологии во многих странах. Вот главные ее правила.



1. Надо обращаться с мыслями так же, как с вещами, потому что мысль материальна.



2. Власть человека растет, когда он помогает другим. Использование власти для подавления вызовет напряжение, которое ослабит вашу власть. То же относится и к болезни. Если ты стиснув зубы борешься с болезнью, пытаешься ее подавить, то болезнь начинает сопротивляться.



3. Мир такой, каким его считаешь. Считаешь его дерьмом - он дерьмо. Если ты этого желаешь, то автоматически это возможно.



4. Границ не существует. Все границы в нашем сознании, в мыслях.



5. Очень важно правильно выбирать цель. Она должна быть неразмазанная.



6. Момент твоей власти над этим миром, над собой, над своей судьбой всегда здесь и сейчас. Все остальное - иллюзия!



Воспоминания и беспокойство о будущих неудачах блокируют твою власть. И исполнение желаний начинается прямо здесь и сейчас. Хочешь - значит, уже начал.



7. Чем больше ты в гармонии с тем, что ты имеешь, тем легче это изменить и улучшить. Хочешь здоровья - люби здоровье. Хочешь богатства - люби богатство. Хочешь красоты - люби красоту. Если желаешь кому-то плохого, то нарушаешь закон Хуны, и ничего в жизни не получается.



8. Вся сила находится в тебе. Никто не поможет. Только ты.



9. Если у тебя есть мечта, то у тебя есть силы ее реализовать.



10. Если хочешь получить радостные и дружелюбные результаты, то используй радостные и дружелюбные методы.

